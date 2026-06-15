Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Motorrad aus Tiefgarage gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Kriminelle hatten es in den vergangenen Tagen auf ein Motorrad abgesehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Eigentümer sein Motorrad mit dem Kennzeichen DA-G 777 am Samstag (6.6.) gegen 18 Uhr in einer Tiefgarage in der Robert-Bosch-Straße ab. Das Motorrad sicherte er mit einem Kettenschloss sowie dem Lenkradschloss.

Als er am Sonntag (14.6.) gegen 21 Uhr zu seinem Stellplatz zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl. Unbekannte hatten das Kraftrad auf bislang nicht bekannte Weise entwendet und waren anschließend unerkannt geflüchtet.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Robert-Bosch-Straße beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des Motorrads geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

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