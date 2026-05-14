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Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl eines Kennzeichenpaares

Nierstein (ots)

Am Donnerstag, den 14.05.2026, begibt sich in der Zeit von 00:30 Uhr bis 11:00 Uhr ein bislang unbekannter Täter zu einem abgestellten Pkw in der Straße An der Bleiche in Nierstein und entwendet die dort angebrachten Kennzeichen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06131 ? 65 34 550
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

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