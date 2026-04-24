POL-PIOPP: Oppenheim - Hundebesitzer gesucht
Oppenheim (ots)
Am Freitagabend, den 24.04.2026 gegen 21:00 Uhr wurde durch Anwohner in Bodenheim gemeldet, dass ihnen ein freilaufender, weißer Terrier zugelaufen sei. Ein Hundehalter konnte bislang nicht ermittelt werden. Der Hund wurde daraufhin auf die Dienststelle mitgenommen und mit Wasser versorgt. Die Besitzer werden gebeten, sich zeitnah telefonisch zu melden und den Hund abzuholen, damit dieser nicht dem Tierheim übergeben werden muss.
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