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Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in eine Bäckerei

Lörzweiler (ots)

Im Zeitraum vom 07.04.2026, 19.30 Uhr bis 08.04.2026 ca. 00.30 Uhr kam es in einer Bäckerei in der Bahnhofstraße in Lörzweiler zu einem Einbruch.

Der oder die Täter gelangten nach aktuellem Ermittlungsstand in das Geschäftsgebäude der Bäckerei und entwendeten dort einen Tresor mit einem vierstelligen Geldbetrag. Der gesamte Tresor wurde durch den oder die Täter mitgenommen.

Die Polizei Oppenheim bittet mögliche Zeugen, die sachverhaltsbezogene Wahrnehmung gemacht haben, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06131 ? 65 34 550
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

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