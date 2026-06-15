Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Klein-Umstadt: Hakenkreuz auf Schulhof gesprüht/ Der Staatsschutz ermittelt **Groß-Umstadt/Klein-Umstadt (ots)**

Groß-Umstadt (ots)

Unbekannte beschmierten in der Nacht zum Sonntag (14.6.) mehrere Wände der Wendelinusschule im Weidweg mit Sprühfarbe. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachten die Kriminellen zwischen Samstagabend, 22 Uhr, und Sonntagmorgen, 8 Uhr, mehrere Farbschmierereien auf dem Schulgelände an. Unter den Schmierereien befand sich auch ein etwa 80 mal 80 Zentimeter großes Hakenkreuz. Ein Mitarbeiter bemerkte die Beschädigungen am Sonntagmorgen und informierten die Polizei.

Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen prüft derzeit mögliche Zusammenhänge zu weiteren, kürzlich bekannt gewordenen gleichgelagerten Taten.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell