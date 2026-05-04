Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Auftaktkontrolle der Verkehrssicherheitsinitiative "Sicher durch den Harz" mit einer Vielzahl von Verstößen

Goslar (ots)

Bei der Auftaktkontrolle der Verkehrssicherheitsinitiative "Sicher durch den Harz" am Sonntag registrierten die Einsatzkräfte auf den Hauptverkehrsstrecken im Harz insgesamt 273 Verstöße. Davon bildeten 244 Geschwindigkeitsüberschreitungen, 131 durch Pkw und 113 durch Motorräder, den Hauptanteil.

Bereits am vergangenen Dienstag waren bei Kontrollen auf der Bundesstraße 4 im Bereich Kesselberg 13 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden. Sieben entfielen auf Pkw und sechs auf Motorräder, wobei alle gemessenen Übertretungen Bußgelder nach sich zogen.

Am Sonntag waren zwischen 10.30 Uhr und 18 Uhr an verschiedenen Orten entlang der Bundesstraßen 4, 242 und 498 Kontrollstellen eingerichtet, an denen die Polizei vom Landkreis Goslar und vom TÜV Nord unterstützt wurde.

Auf der Bundesstraße 4, zwischen Braunlage und Hohegeiß, wurden im Bereich Kesselberg 65 Geschwindigkeitsübertretungen gemessen. Daraus resultierten 49 Verwarnungen und 13 Bußgelder sowie 3 Fahrverbote. Bei erlaubten 50 Km/h wurde der schnellste Pkw mit 90 Km/h und das schnellste Motorrad mit 145 Km/h gemessen. Auf der Bundesstraße 498 in Richtung Altenau entfiel die höchste gemessene Geschwindigkeit auf einen Pkw, der in der 60er-Zone mit 124 Km/h gemessen wurde. Auf insgesamt acht Kraftfahrzeugführer kommt aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit ein Fahrverbot zu.

Zudem stellten die Kontrollkräfte 20 Bauartveränderungen, einmal mangelhafte Bereifung und eine nicht ordnungsgemäße Abgasanlage fest. Weitere Verstöße wurden mit Verwarngeldern geahndet.

Seit Beginn der Zweiradsaison Anfang März, musste die Polizei im Landkreis Goslar bereits 21 Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Krafträdern aufnehmen. Hierbei wurden 13 Beteiligte schwerverletzt, zwei davon mussten mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verlegt werden. Vier Beteiligte erlitten leichte Verletzungen. Allein 12 dieser Verkehrsunfälle ereigneten sich auf den Strecken im Oberharz. Im Jahr 2025 verloren im Bereich der Polizeiinspektion Goslar sieben Menschen bei Verkehrsunfällen ihr Leben, davon fünf Motorradfahrer - ein Höchststand im 10-Jahres-Vergleich. Die Hauptunfallursache bleibt überhöhte Geschwindigkeit.

Die Verkehrssicherheitsinitiative "Sicher durch den Harz" verfolgt das Ziel, die Verkehrsunfallzahlen auf den Straßen im Harz, insbesondere mit Beteiligung von Motorradfahrenden, signifikant zu senken. Die Polizei Goslar wird daher gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern nicht nur die Verkehrsunfallprävention vorantreiben, sondern auch immer wieder unterschiedliche Kontrollaktionen zu wechselnden Tageszeiten durchführen. Hierbei wird im gesamten Harz auch neue Videotechnik zum Einsatz kommen, um Verfehlungen gerichtsfest zu dokumentieren.

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