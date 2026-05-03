Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar Sonntag, den 03.05.2026

Goslar (ots)

Diebstahl

Goslar.

Am Samstagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, entnahm ein 29jähriger Mann aus Berlin diverse Waren aus den Auslagen eines Supermarktes in der Ohlhofbreite und verließ diesen im Anschluss ohne die Waren zu bezahlen. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete das Geschehen, folgte dem Mann und begleitete diesen zurück zum Supermarkt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zwischen Donnerstagnachmittag, ca. 15:00 Uhr, und Freitagabend, ca. 21:15 Uhr, wurde aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Galgheitstraße in Oker ein E-Bike der Marke "Haibike", Mod. Alltrack, Farbe: grau, entwendet.

Sachbeschädigung

Goslar.

Am Samstagabend, gegen 20:20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz Kornstraße ein Pkw Seat Ateca durch einen Tritt gegen die Kofferraumklappe beschädigt. Die Geschehnisse wurden von einem Zeugen beobachtet. Der entfernte sich in der Folge unerkannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schumbrutzke, PHK

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