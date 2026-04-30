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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 30.04.2026

Goslar (ots)

Am Mittwochmorgen stürzte in Jürgenohl ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer und verletzte sich dabei.

Gegen 9.10 Uhr fuhr ein 45-jähriger Goslarer mit seinem E-Scooter auf der Marienburger Straße in Richtung Fliegerhorst. Beim Überqueren der Straße, übersah er offensichtlich den hohen Bordstein einer Verkehrsinsel, so dass er stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann alkoholisiert war. Zur ambulanten Behandlung und zur Entnahme einer Blutprobe wurde der 45-Jährige dem Klinikum zugeführt. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

+++

Im Stadtteil Oker wurde am Mittwoch eine Fußgängerin bei einem Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer verletzt.

Ein 25-jähriger Goslarer fuhr mit seinem Fahrrad gegen 13.45 Uhr auf dem Gehweg der Harzburger Straße in Richtung Talstraße. Kurz vor der Einmündung der Straße Am Hüttenberg trat eine 35-jährige Frau von einem Grundstück auf den Gehweg und wurde von dem Radfahrer erfasst, woraufhin beide stürzten.

Die Fußgängerin zog sich Verletzungen im Gesicht zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum nach Braunschweig gebracht. Der unfallverursachende Radfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104
E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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