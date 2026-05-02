Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 02.05.2026

Goslar (ots)

Demonstration zum Tag der Arbeit

In der Goslarer Altstadt fand, am 01.05.2026, eine sich fortbewegende Demonstration zum Tag der Arbeit statt. In der Spitze nahmen ca. 100 Teilnehmende teil. Die Veranstaltung verlief störungsfrei.

Waldbrand zwischen Langelsheim und Lutter am Barenberge auf der Seesener Straße Am 01.05.2026, gegen 13:30 Uhr, kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Waldbrand auf einer Fläche von ca. 1300 Quadratmeter. Der Brand kann durch die alarmierten Feuerwehren gelöscht werden. Im brandbetroffenen Waldstück befindet sich hauptsächlich Totholz und kleinere Büsche. Ein Fremd- oder Personenschaden ist derzeit nicht bekannt.

Bus mit rauchenden Bremsen in der Hildesheimer Straße in Goslar Am 01.05.2026, gegen 14:25 Uhr, kommt es an den Bremsen eines Busses zu einer Rauchentwicklung. Nach Einschätzung der Feuerwehr sollen die Bremsen überhitzt gewesen sein. Es ist kein Personen- oder Fremdschaden eingetreten.

Diebstahl eines Smartphones in der Goslarer Altstadt In der Mauerstraße ereignete sich am 01.05.2026, gegen 14:55 Uhr, ein Diebstahl eines Smartphones, indem die bislang unbekannte Täterschaft den Geschädigten in ein Gespräch verwickelt und nach dem Weg gefragt habe. Anschließend soll die Täterschaft aus der Hosentasche des Geschädigten dessen Smartphone entnommen und an sich genommen haben. Sodann habe sich die Täterschaft auf dem Fahrrad entfernt. Die Täterschaft wird als männlich, mit langen Haaren beschrieben.

Sachbeschädigung von Verkehrszeichen an der Hildesheimer Straße/Heinrich-Pieper-Straße Am 01.05.2026, gegen 07:00 Uhr, werden zwei beschädigte Rohrpfosten von zwei Verkehrszeichen an der Kreuzung der Hildesheimer Straße und Heinrich-Pieper-Straße festgestellt. Ein Verkehrsunfall wird ausgeschlossen, sodass eine unbekannte Täterschaft die Pfosten absichtlich umgebogen haben muss.

Verkehrsunfallflucht in der Werenbergstraße in Goslar Am 30.04.2026, gegen 19:30 Uhr, kam es auf der Werenbergstraße 5 in 38640 Goslar zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, indem der bislang flüchtige Verkehrsteilnehmer beim Einparken ein ordnungsgemäß abgestelltes Fahrzeug touchierte. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers hat es sich um einen grauen Transporter gehandelt.

Es wird um Meldung bei der Polizeiinspektion Goslar gebeten, wenn Hinweise zu den Sachverhalten vorliegen.

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