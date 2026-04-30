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Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Seesen vom 30.04.2026

Goslar (ots)

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 30.04.2026, gegen 17:20 Uhr, kam es auf der L496 zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 64-jährige Bockenemer zwischen den Ortschaften Lutter am Barenberge und Neuwallmoden von der Sonne geblendet, kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab und anschließend zu Fall. Hierbei verletzte sich der Motorradfahrer schwer und wurde einem Krankenhaus zugeführt.

i.A. Henze, PKin

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar
Polizeikommissariat Seesen
Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell

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