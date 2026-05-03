Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen des PK Seesen vom 03.05.2026

Goslar (ots)

01 - Balkonbrand am MFH

Am 02.05.2026 (gg. 07:15 Uhr) geriet ein Mobiliar auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Posener Straße in Seesen in Brand. Die Wohnungsinhaberin war zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht anwesend. Alle übrigen Bewohner wurden evakuiert und durch weitere Rettungskräfte betreut. Durch gezielte Löscharbeiten der Feuerwehr konnte der Brand nicht nur final bekämpft, sondern auch ein Übergreifen der Flammenentwicklung auf andere Gebäudeteile verhindert werden. Es entstand ein vorerst geschätzter Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt, die Polizei nimmt Ermittlungen dazu auf.

02 - Heckenbrand in Münchehof

Am 02.05.2026 (gg. 10:20 Uhr) geriet im rückwärtigen Gartenbereich eines EFHs zunächst ein Komposthaufen in Brand. Aufgrund der dazugehörigen Hitze- bzw. Flammenentwicklung hatte sich folglich der umliegende Heckenbereich entzündet. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hatte bereits ein aufmerksamer Nachbar (mithilfe eines Gartenschlauches) mit der Brandbekämpfung begonnen. Durch weitere Maßnahmen der Feuerwehr wurde das Ausweiten der Flammenentwicklung final unterbunden und das Feuer abschließend gelöscht. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden. Da die Brandursache ungeklärt ist, nimmt die Polizei die dazugehörigen Ermittlungen auf.

03 - Übergreifen von Flammen eines Gasgrills

Am 02.05.2026 (gg. 17:25 Uhr) geriet durch das Übergreifen der Hitze- bzw. Flammenentwicklung eines Gasgrills in Langelsheim/Lautenthal (Silberhütte), im rückwärtigen Bereich eines EFHs, eine angrenzende Hecke in Brand. Beim Versuch, die Ausbreitung des Feuers zu verhindern und dieses gänzlich zu löschen, verletzte sich eine 37-jährige männliche Person dabei schwer. Als das Feuer folglich auf den Geräteschuppen des Nachbarn übergegriffen hatte, wurde die Feuerwehr alarmiert. Im Zuge der Löschmaßnahmen brachten die Brandbekämpfer das Feuer zunächst unter Kontrolle und meldeten kurz darauf "Feuer aus". Die schwerverletzte Person wurde, zwecks weiterer medizinischer Versorgung, dem Klinikum der MHH zugeführt. Im Zusammenhang mit dem Übergreifen von Flammen weist die Polizei auf (nicht abschließende) wichtige Sicherheitsmaßnahmen wie bspw. Abstandhalten sowie auf die Gefahren von Funkenflug und Fettbrand hin - insbesondere beim Grillen sollte man diesen nie unbeaufsichtigt lassen.

04 - Trunkenheitsfahrt i.V.m. Verkehrsunfall

Am Sonntag, den 03.05.2026 (gg. 06:10 Uhr), befuhr ein 21-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die Neuwallmodener Straße (K6) in Fahrtrichtung Bodenstein und beabsichtigte im Folgenden auf die nachfolgende Landstraße zu wechseln. Im weiteren Verlauf verlor der spätere Beschuldigte kurzzeitig die Kontrolle über seinen Pkw und geriet nach links von der Fahrbahn auf ein angrenzendes Privatgrundstück ab. Infolge eines Frontalaufpralls mit einem dort aufgestellten Carport kam der Pkw zum Stehen. Der Verkehrsteilnehmer blieb unverletzt. Im Zusammenhang mit der Durchführung eines freiwilligen Atemalkoholtests vor Ort, stellten die eingesetzten Beamten einen Atemalkoholwert von 0,78 Promille fest. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet und die Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Der Sachschaden wurde insgesamt auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

i.A. Ennens, PK

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