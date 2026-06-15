Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zwei Autos nach Einbruch gestohlen

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch in der Nacht zum Freitag (12. 6.) haben bislang unbekannte Täter zwei Toyota Aygo gestohlen. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 5.40 Uhr am Freitagmorgen bemerkten Zeugen die Spuren der Täter und verständigten die Polizei. Die Kriminellen waren nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 19 Uhr am Vorabend und dem frühen Morgen in ein Bürogebäude in der Grenzallee im Darmstädter Stadtteil Eberstadt eingedrungen. Hier erbeuteten sie unter anderem mehrere Fahrzeugschlüssel.

Mit zwei der Schlüssel entwendeten die Kriminellen anschließend zwei Toyota Aygo mit den amtlichen Kennzeichen DA-MP 1061 und DA-MP 1032. Danach flüchteten sie unerkannt mit den Fahrzeugen. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Autos nimmt die Kriminalpolizei Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

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