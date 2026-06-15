Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Geld und Gold durch Schockanruf erbeutet

Polizei gibt Tipps und Hinweise

Babenhausen (ots)

Mit der Masche des sogenannten "Schockanrufs" haben Kriminelle am vergangenen Freitag (12. 6.) Geld und Gold erbeutet. Die Kriminalpolizei ermittelt und warnt erneut vor dieser Betrugsform. Gegen 12 Uhr soll ein bislang unbekannter Täter bei einer Seniorin angerufen und sich als Mitarbeiter des Amtsgerichts ausgegeben haben. Dabei täuschte er eine dramatische Situation vor: Angeblich liege ihre Tochter im Krankenhaus, nachdem sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Im weiteren Verlauf des Gesprächs brachte der Anrufer die Seniorin dazu, Geld und Gold im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro an einen Komplizen zu übergeben. Dieser flüchtete anschließend mit der Beute. Erst später flog der Schwindel auf und die Polizei wurde informiert.

Zu solchen "Schockanrufen", gibt die Polizei folgende Hinweise und Tipps: Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher und verlangt keine Kaution. Lassen Sie sich zu keinem Zeitpunkt unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110. Auch Rückfragen bei Freunden und Familien können rasch den Betrug auffliegen lassen.

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