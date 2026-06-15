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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Mülltonnen durch Feuer beschädigt

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Sonntag (14.6.) kam Am Löwentor zu einem Brand, bei dem mehrere Mülltonnen beschädigt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen 0:25 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über das Feuer im Bereich eines Mehrfamilienhauses. Als die Streife eintraf, war der Brand bereits gelöscht. Nach ersten Feststellungen brannten drei Mülltonnen vollständig aus, eine weitere Tonne wurde beschädigt.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an und werden durch die zuständigen Ermittler des Kommissariats 10 geführt. Zeugen, die Hinweise geben können können sich unter 06151 / 969 - 0 bei der Polizei melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Yoschka Russo
06151 / 969 - 13200

https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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