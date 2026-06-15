Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: "Bunte Madonna" entwendet

Polizei bittet um Hinweise

Biblis (ots)

Zwischen Donnerstagmorgen (11.6.) und Freitagabend (12.6.) wurde von einem Grab auf dem Friedhof in der Straße "Am Markgrafenhüttchen" Grabschmuck in Form einer aus Bronze bestehenden Statue gestohlen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen die bislang unbekannten Täter die bunt angemalte Madonna-Statue aus ihrer Verankerung und flüchteten im Anschluss unerkannt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

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