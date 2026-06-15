Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Bewohner überrascht Einbrecher

Polizei sucht Zeugen

Trebur (ots)

Ein Wohnhaus in der Schulstraße in Geinsheim geriet am Samstagmittag (13.6.), gegen 12.45 Uhr, in das Visier eines Kriminellen.

Nach ersten Erkenntnissen drang der Täter zuvor über eine Terrassentür in die Räumlichkeiten ein, entwendete im Erdgeschoss Bargeld sowie Schmuck und wurde dort anschließend von einem Bewohner des Hauses überrascht.

Der Unbekannte suchte daraufhin sofort das Weite und flüchtete zu Fuß aus dem Haus. Im Anschluss stieg der Tatverdächtige im Bereich des Friedhofs in ein Fahrzeug und fuhr in Richtung Ortsmitte davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Sportwagen gehandelt haben.

Der Tatverdächtige soll etwa 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß sein und schwarze, kurze Haare haben. Zum Tatzeitpunkt war er bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und dunkler, langer Stoffhose. Zudem führte er einen dunkelblauen Beutel mit.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

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