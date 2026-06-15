PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Bewohner überrascht Einbrecher
Polizei sucht Zeugen

Trebur (ots)

Ein Wohnhaus in der Schulstraße in Geinsheim geriet am Samstagmittag (13.6.), gegen 12.45 Uhr, in das Visier eines Kriminellen.

Nach ersten Erkenntnissen drang der Täter zuvor über eine Terrassentür in die Räumlichkeiten ein, entwendete im Erdgeschoss Bargeld sowie Schmuck und wurde dort anschließend von einem Bewohner des Hauses überrascht.

Der Unbekannte suchte daraufhin sofort das Weite und flüchtete zu Fuß aus dem Haus. Im Anschluss stieg der Tatverdächtige im Bereich des Friedhofs in ein Fahrzeug und fuhr in Richtung Ortsmitte davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Sportwagen gehandelt haben.

Der Tatverdächtige soll etwa 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß sein und schwarze, kurze Haare haben. Zum Tatzeitpunkt war er bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und dunkler, langer Stoffhose. Zudem führte er einen dunkelblauen Beutel mit.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 12:41

    POL-DA: Rüsselsheim: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

    Rüsselsheim (ots) - Nach mehreren Farbschmierereien hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Donnerstagmorgen (11.6.) wurde der Polizei gegen 9 Uhr eine Sachbeschädigung im Evreuxring gemeldet. Die Unbekannte besprühten eine Verteilerstation mit einem Hakenkreuz sowie anderen Schmierereien in schwarzer Farbe. Den Gehweg in der Schreberstraße und der Straße "Im ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 11:37

    POL-DA: Darmstadt: Mehrere Mülltonnen durch Feuer beschädigt

    Darmstadt (ots) - In der Nacht zum Sonntag (14.6.) kam Am Löwentor zu einem Brand, bei dem mehrere Mülltonnen beschädigt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gegen 0:25 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über das Feuer im Bereich eines Mehrfamilienhauses. Als die Streife eintraf, war der Brand bereits gelöscht. ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 10:38

    POL-DA: Babenhausen: Geld und Gold durch Schockanruf erbeutet / Polizei gibt Tipps und Hinweise

    Babenhausen (ots) - Mit der Masche des sogenannten "Schockanrufs" haben Kriminelle am vergangenen Freitag (12. 6.) Geld und Gold erbeutet. Die Kriminalpolizei ermittelt und warnt erneut vor dieser Betrugsform. Gegen 12 Uhr soll ein bislang unbekannter Täter bei einer Seniorin angerufen und sich als Mitarbeiter des Amtsgerichts ausgegeben haben. Dabei täuschte er eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren