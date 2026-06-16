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Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: "POL-ERB": Schwerer Motorradunfall auf der Krähbergstrecke

Oberzent (ots)

Am Montag, dem 15.06.2026, kam es am Abend, gegen 20:10 Uhr, auf der L3108, zwischen Reußenkreuz und Schöllenbach, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19 jähriger Motorradfahrer verlor, aus bislang unbekannten Gründen, die Kontrolle über sein Motorrad der Marke Aprilia, woraufhin er im Kurvenbereich von der Fahrbahn abkam und sich dabei schwer verletzte. Nach aktuellen Erkenntnissen waren keine weiteren Verkehrsteilnehmer an dem Unfallgeschehen beteiligt. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Unfallörtlichkeit für etwa 1,5 Stunden komplett für den Verkehr gesperrt werden. Neben einer Rettungswagenbesatzung waren auch ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber des ADAC im Einsatz. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 3.000EUR."

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
Braun, POK / Hauk, PHK
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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