Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 12.06.2026

Wolfenbüttel (ots)

Tödlicher Arbeitsunfall

Hedeper, Hinter dem Dorfe

Am 11.06.2026 gegen 11:20 Uhr wurde der Polizei in Wolfenbüttel gemeldet, dass es auf einem Firmengelände in Hedeper zu einem Betriebsunfall gekommen sei.

Ein 63-jähriger Mitarbeiter stürzte aus bisher ungeklärter Ursache in das Innere eines Silos. Im Rahmen umfangreicher Bergungsmaßnahmen konnte der Mann durch die Feuerwehr am 12.06.2026 gegen 02:30 Uhr nur noch leblos geborgen werden.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

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