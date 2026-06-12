POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 12.06.2026
Wolfenbüttel (ots)
Tödlicher Arbeitsunfall
Hedeper, Hinter dem Dorfe
Am 11.06.2026 gegen 11:20 Uhr wurde der Polizei in Wolfenbüttel gemeldet, dass es auf einem Firmengelände in Hedeper zu einem Betriebsunfall gekommen sei.
Ein 63-jähriger Mitarbeiter stürzte aus bisher ungeklärter Ursache in das Innere eines Silos. Im Rahmen umfangreicher Bergungsmaßnahmen konnte der Mann durch die Feuerwehr am 12.06.2026 gegen 02:30 Uhr nur noch leblos geborgen werden.
Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist nun Bestandteil der Ermittlungen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lia Marquardt
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell