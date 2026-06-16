Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht VW-Golf Fahrer nach Straßenverkehrsgefährdung

Darmstadt (ots)

Nach einer Straßenverkehrsgefährdung am vergangenen Donnerstag (11.6.) sucht die Polizei einen bislang unbekannten Fahrer eines VW Golf, der als wichtiger Zeuge in Betracht kommt.

Gegen 0.45 Uhr überholte ein 24-jähriger Autofahrer, der in Richtung Weiterstadt fuhr, im Kurvenbereich der Pallaswiesenstraße einen vor ihm fahrenden VW Golf. Dabei übersah er, dass ihm auf der Gegenfahrbahn ein Streifenwagen entgegenkam. Nur durch eine schnelle Reaktion des Polizeibeamten konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Der 24-Jährige konnte anschließend gestoppt und kontrolliert werden. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Von dem VW Golf fehlt jedoch bislang jede Spur. Dessen Fahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-41210 beim 2. Polizeirevier zu melden.

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