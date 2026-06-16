Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mit Waffe gedroht und Geld gefordert

Darmstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend (15.6.) eine Tankstelle in der Rüdesheimer Straße ins Visier genommen und Beute gemacht.

Gegen 21.45 Uhr betrat ein Krimineller nach bisherigen Erkenntnissen den Verkaufsraum und bedrohte die beiden anwesenden Mitarbeitenden mit einer Handfeuerwaffe. Anschließend ließ er sich mehrere hundert Euro aushändigen und flüchtete mit der Beute in Richtung Heinestraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Der Täter ist etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß und hat laut Zeugenaussagen ein osteuropäisch wirkendes Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einer dunkelgrauen Hose, einem hellgrauen Kapuzenpullover und einem blauen Fischerhut. Sein Gesicht hatte er mit einer weißen Atemschutzmaske verdeckt, zudem trug er Handschuhe.

Zeugen, denen die beschriebene Person vor der Tat oder während der Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei zu melden.

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