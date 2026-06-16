POL-DA: Lorsch: Einbruch in Reisebüro
Wer kann Hinweise geben?
Lorsch (ots)
Zwischen Samstagmittag (13.6.) und Montagmorgen (15.6.) kam es zu einem Einbruch in ein Reisebüro in der Bahnhofstraße. Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam über eine Tür Zugang in die Räumlichkeiten und erbeuteten dort anschließend Geld und Sparschweine.
Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell