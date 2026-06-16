Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Einbruch in Reisebüro

Wer kann Hinweise geben?

Lorsch (ots)

Zwischen Samstagmittag (13.6.) und Montagmorgen (15.6.) kam es zu einem Einbruch in ein Reisebüro in der Bahnhofstraße. Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam über eine Tür Zugang in die Räumlichkeiten und erbeuteten dort anschließend Geld und Sparschweine.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060.

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