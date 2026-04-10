Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt gegen E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (09.04.2026), gegen 22.30 Uhr, stürzte ein 39-jähriger alkoholisierter Mann alleinbeteiligt mit einem E-Scooter am Leonhardsberg.

Der 39-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und stellte den Führerschein sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 39-Jährigen.

Der 39-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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