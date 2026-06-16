Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 83-Jähriger Frau

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Lampertheim (ots)

Seit Montagabend (15.06.), 18 Uhr, wird die 83-jährige Gudrun Althans vermisst. Die Vermisste ist Bewohnerin eines Altenwohnheims in der Hospitalstraße in Lampertheim.

Trotz bisheriger Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen konnte die Frau bislang nicht aufgefunden werden. Aus diesem Grund wird nun auch öffentlich mit einem Foto nach der Vermissten gesucht. Nach aktuellem Stand bestehen Bezüge nach Mannheim, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie sich dort aufhält.

Es ist davon auszugehen, dass sich die 83-Jährige in einer hilflosen Lage befinden und auf medizinische Hilfe angewiesen sein könnte.

Gudrun Althans wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 1,65 Meter groß und hat kurze, graue Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen blau-weiß gestreiften Pullover.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Lampertheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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