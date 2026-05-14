Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Wetterau: Vermisste 13-Jährige aus Ranstadt wohlbehalten zurück

Gießen (ots)

Die seit Freitag, 01.05.2026 vermisste 13-Jährige aus Ranstadt ist wohlbehalten an ihre Wohnadresse zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit wieder zurück genommen. Die Reaktionen werden gebeten, die Bilder der ehemals Vermissten aus ihren Online-Portalen zu löschen.

C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

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