Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Wetterau: Vermisste 13-Jährige aus Ranstadt wohlbehalten zurück
Gießen (ots)
Die seit Freitag, 01.05.2026 vermisste 13-Jährige aus Ranstadt ist wohlbehalten an ihre Wohnadresse zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit wieder zurück genommen. Die Reaktionen werden gebeten, die Bilder der ehemals Vermissten aus ihren Online-Portalen zu löschen.
C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )
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