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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Wetterau: Vermisste 13-Jährige aus Ranstadt wohlbehalten zurück

Gießen (ots)

Die seit Freitag, 01.05.2026 vermisste 13-Jährige aus Ranstadt ist wohlbehalten an ihre Wohnadresse zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit wieder zurück genommen. Die Reaktionen werden gebeten, die Bilder der ehemals Vermissten aus ihren Online-Portalen zu löschen.

   C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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  • 14.05.2026 – 00:49

    POL-GI: Wetteraukreis: Vermisstes Trio wieder da

    Gießen (ots) - Nidda: Die vermissten Mädchen im Alter von 13- und 15-Jahren aus Nidda, vgl. Meldung vom 01.05.2026, 01.18 Uhr, sind wohlbehalten zurückgekehrt. Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten zu löschen. L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und Lagedienst Ferniestraße 8 35394 Gießen Telefon: 0641/7006-3381 E-Mail: ...

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  • 10.05.2026 – 23:06

    POL-GI: LK Gießen: Vermisster 13-Jähriger wieder da!

    Gießen (ots) - Laubach: Der seit Freitag, 08. Mai 2026 gegen 12.00 Uhr vermisste 13-Jährige aus einer Wohngruppe in Laubach ist wieder da. Er ist eigenständig zur Wohngruppe zurückgekehrt. Die Vermisstensuche wird hiermit zurückgenommen. Die Onlineredaktionen werden gebeten die Lichtbilder des ehemals Vermissten aus sämtlichen Onlineportalen zu entfernen. T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst) Rückfragen bitte an: ...

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