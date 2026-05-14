Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Vermisstes Trio wieder da

Gießen (ots)

Nidda: Die vermissten Mädchen im Alter von 13- und 15-Jahren aus Nidda, vgl. Meldung vom 01.05.2026, 01.18 Uhr, sind wohlbehalten zurückgekehrt.

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L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

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