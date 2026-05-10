Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: Schlägerei im Innenstadtbereich von Gießen - Zeugen gesucht-

Gießen (ots)

Am Samstag, 09.05.2026 gegen 19.30 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung vor einer Shisha-Bar in der Rittergasse zwischen mehreren Personen. Nach Zeugenaussagen wurde bei der Schlägerei auch ein Gipshammer eingesetzt. Ein 32-Jähriger Mann aus Gießen erlitt eine stark blutende Kopfwunde bei der Auseinandersetzung. Diese wurde in einem Gießener Krankenhaus versorgt. Im Anschluss konnte der 32-Jährige nach Hause entlassen werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kennen sich die Beteiligten untereinander. Die genauen Beziehungen sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ein 35-Jähriger Mann aus Gießen flüchtete vom Tatort. Dieser steht im Verdacht, den Gipshammer eingesetzt zu haben. Die Polizei war unmittelbar nach der Auseinandersetzung mit starken Kräften vor Ort. Der Tatort wurde zur Sicherung der Spuren abgesperrt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Pst. Gießen Nord unter der Tel.: 0641/7006-3755 zu melden

C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

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