Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Gießen: Vermisster 13-Jähriger wieder da!

Gießen (ots)

Laubach:

Der seit Freitag, 08. Mai 2026 gegen 12.00 Uhr vermisste 13-Jährige aus einer Wohngruppe in Laubach ist wieder da. Er ist eigenständig zur Wohngruppe zurückgekehrt. Die Vermisstensuche wird hiermit zurückgenommen.

Die Onlineredaktionen werden gebeten die Lichtbilder des ehemals Vermissten aus sämtlichen Onlineportalen zu entfernen.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

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