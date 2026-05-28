Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Zwei Einsätze binnen anderthalb Stunden für die Feuerwehren der Samtgemeinde Flotwedel

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Flotwedel (ots)

Am Morgen des 28. Mai 2026 wurden die Feuerwehren der Samtgemeinde Flotwedel zu gleich zwei Einsätzen gerufen.

Der erste Alarm ereilte die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Eicklingen um 8:51 Uhr. Verkehrsteilnehmer hatten eine Betriebsstoffspur auf der Sandlinger Straße entdeckt, welche sich in Richtung Wienhausen erstreckte. Da der zuständige Bauhof durch die Leitstelle temporär nicht erreicht werden konnte und eine Gefährdung des Straßenverkehrs nicht auszuschließen war, erfolgte die Alarmierung der Feuerwehr.

Die Feuerwehr erkundete die betroffenen Bereiche, konnte jedoch keinen Haftgrundverlust und somit auch keine Gefährdung für den Straßenverkehr feststellen. Nach Rücksprache mit dem zwischenzeitlich vor Ort eingetroffenen Verantwortlichen des Bauhofes konnte die Einsatzstelle ohne größere Maßnahmen verlassen werden. Lediglich wurde eine größere Pfütze im Bereich einer Bushaltestelle abgestreut und somit eine weitere Ausbreitung des Mittels verhindert.

Um 10:18 Uhr ertönten dann erneut die Meldeempfänger und die Sirenen in Eicklingen. Gemeinsam mit den Feuerwehren aus Wiedenrode und Langlingen wurden sie zu einem eCall, einem automatisch ausgelösten Notruf, bei Wiedenrode alarmiert. Da die Leitstelle keinen Sprechkontakt zur hilfesuchenden Person herstellen konnte, gingen die Einsatzkräfte vorerst von einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person aus.

An der Einsatzstelle eingetroffen, konnte jedoch kein verunfallter Pkw festgestellt werden, weshalb die Einsatzkräfte zunächst nach einem verloren gegangenen Handy suchten, welches für den Notruf verantwortlich sein sollte. Zur Unterstützung versuchte die Leitstelle das betroffene Telefon anzurufen. Kurze Zeit später konnte dieses im Seitenraum der Straße gefunden werden.

Wenig später traf die Eigentümerin des Smartphones an der Einsatzstelle ein, sodass Entwarnung gegeben werden konnte. Der Einsatz für die drei Ortsfeuerwehren war somit beendet.

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