Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Verkehrsunfall in Schepelse: Ersthelfer befreien Fahrerin vor Eintreffen der Feuerwehr (korrigierte Fassung)

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Schepelse (ots)

Am Morgen des 5. Mai 2026 wurden die Ortsfeuerwehren aus Sandlingen, Eicklingen, Langlingen und Wienhausen gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei zu einem Verkehrsunfall nach Schepelse alarmiert. Laut erster Meldung sollte sich dort ein PKW in Seitenlage befinden und eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sein.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden: Beherzte Ersthelfer hatten das auf der Seite liegende Fahrzeug bereits wieder auf die Räder gestellt, sodass die Fahrerin das Auto eigenständig verlassen konnte.

Aufgrund dieser positiven Lageentwicklung konnte ein Großteil der alarmierten Einsatzkräfte die Anfahrt abbrechen und in die Feuerwehrhäuser zurückkehren. Der ebenfalls eingetroffene Rettungsdienst übernahm umgehend die medizinische Versorgung der Fahrerin. Die verbliebenen Kräfte aus Eicklingen und Sandlingen sicherten die Einsatzstelle mit zwei Fahrzeugen ab, stellten den Brandschutz sicher und klemmten die Batterie des verunfallten Fahrzeuges ab. Nach knapp einer halben Stunde, als das Auto abtransportiert wurde, konnte auch für sie der Einsatz beendet werden.

Hinsichtlich der genauen Unfallursache sowie des entstandenen Sach- und Personenschadens können seitens der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel keine Aussagen getroffen werden.

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