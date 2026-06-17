Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in landwirtschaftlichen Betrieb gesucht

Darmstadt (ots)

Kriminelle hatten es in der Nacht zum Dienstag (16.6.) auf einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Erbacher Straße abgesehen. Gegen 7 Uhr bemerkten Zeugen die Spuren der bislang noch unbekannten Täter, die nach ersten Ermittlungen seit 21.30 Uhr am Vorabend durch ein gekipptes Fenster in das Anwesen eingedrungen waren. Im Inneren durchsuchten sie Büroräume nach Wertgegenständen und erbeuteten nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld. Mit dem Diebesgut suchten die anschließend unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

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