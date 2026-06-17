Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekanntes Trio flüchtet nach versuchtem Rollerdiebstahl

Darmstadt (ots)

Drei bislang noch unbekannte Täter haben am Dienstagabend (16.6.) versucht, einen Roller in der Barkhausstraße zu stehlen. Gegen 19.30 Uhr alarmierte ein Anwohner die Polizei und teilte mit, dass sich drei Jugendliche an einem Kleinkraftrad im dortigen Hinterhof zu schaffen gemacht hatten. Der Mitteiler konnte sie jedoch vertreiben. Die Flüchtenden sind zwischen 14 und 18 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Laut Zeugenaussage sind zwei Täter korpulent, einer hat eine normale Statur. Bekleidet war sie unter anderem mit Basecaps und schwarzen Westen, zudem hatten sie Bauchtaschen dabei. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief noch ohne Erfolg. Zeugen, denen die drei Tatverdächtigen vor der Tat oder bei ihrer Flucht aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Polizei zu melden.

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