Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Minibagger umgekippt, eine Person schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 22. Mai 2026 um 15:00 Uhr Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in Notlage" zur Straße Zur Alten Schmiede alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Minibagger bei Bauarbeiten im Garten umgekippt. Der Fahrer fiel in die etwa zwei Meter tiefe Grube und verletzte sich dabei schwer. Glücklicherweise blieb der Bagger, auf dem Baggerarm stützend, an der Kante der ausgehobenen Grube liegen.

Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug umgehend, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern. Gleichzeitig wurde gemeinsam mit dem Rettungsdienst die medizinische Erstversorgung des Patienten eingeleitet. Nachdem dieser auf einem Rettungsbrett gelagert werden konnte, wurde er mithilfe einer Schleifkorbtrage aus der Grube gerettet. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell