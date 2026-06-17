Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht in Heppenheim gesucht.

Heppenheim (ots)

Zwischen Sonntag (14.06.2026) gegen 21:00 Uhr und Montag (15.06.2026) gegen 08:30 Uhr ereignete sich in Heppenheim in der Vala-Lamberger Straße in Höhe der Hausnr. 24 eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ausparken einen am Straßenrand abgestellten silberner Ford Focus. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 2000,- Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnr.: 06252-7060 entgegen.

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