PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht in Heppenheim gesucht.

Heppenheim (ots)

Zwischen Sonntag (14.06.2026) gegen 21:00 Uhr und Montag (15.06.2026) gegen 08:30 Uhr ereignete sich in Heppenheim in der Vala-Lamberger Straße in Höhe der Hausnr. 24 eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ausparken einen am Straßenrand abgestellten silberner Ford Focus. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 2000,- Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnr.: 06252-7060 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 09:40

    POL-DA: Riedstadt-Erfelden: Einbruch in Einkaufsmarkt / Polizei sucht Zeugen

    Riedstadt (ots) - Zwei Kriminelle hatten es in der Nacht zum Mittwoch (17.6.), gegen 3.15 Uhr, auf einen Einkaufsmarkt in der Philipp-Schäfer-Straße abgesehen. Die bislang noch unbekannten Täter drangen gewaltsam durch das Einschlagen einer Scheibe in den Markt ein. Die Alarmanlage reagierte daraufhin prompt. Dies hatte zur Folge, dass die Kriminellen ihr Vorhaben ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 08:24

    POL-DA: Darmstadt: Steinewerfer beschädigt Auto auf Bundesstraße 426 und flüchtet

    Darmstadt (ots) - Am Dienstagabend (16.6.) wurden von einer Brücke über die Bundesstraße 426 bei Darmstadt Steine auf die Fahrbahn geworfen und ein durchfahrender BMW beschädigt. Gegen 20 Uhr befuhr ein Fahrschulauto, besetzt mit einem 26-jährigen Fahrschüler und seiner 59 Jahre alten Fahrlehrerin, die Gernsheimer Straße in Richtung Darmstadt. Als sie die ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 08:03

    POL-DA: Darmstadt: Unbekanntes Trio flüchtet nach versuchtem Rollerdiebstahl

    Darmstadt (ots) - Drei bislang noch unbekannte Täter haben am Dienstagabend (16.6.) versucht, einen Roller in der Barkhausstraße zu stehlen. Gegen 19.30 Uhr alarmierte ein Anwohner die Polizei und teilte mit, dass sich drei Jugendliche an einem Kleinkraftrad im dortigen Hinterhof zu schaffen gemacht hatten. Der Mitteiler konnte sie jedoch vertreiben. Die Flüchtenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren