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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Erfelden: Einbruch in Einkaufsmarkt
Polizei sucht Zeugen

Riedstadt (ots)

Zwei Kriminelle hatten es in der Nacht zum Mittwoch (17.6.), gegen 3.15 Uhr, auf einen Einkaufsmarkt in der Philipp-Schäfer-Straße abgesehen.

Die bislang noch unbekannten Täter drangen gewaltsam durch das Einschlagen einer Scheibe in den Markt ein. Die Alarmanlage reagierte daraufhin prompt. Dies hatte zur Folge, dass die Kriminellen ihr Vorhaben abbrachen und ohne Beute vom Tatort flüchteten. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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