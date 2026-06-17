Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Erfelden: Einbruch in Einkaufsmarkt

Polizei sucht Zeugen

Riedstadt (ots)

Zwei Kriminelle hatten es in der Nacht zum Mittwoch (17.6.), gegen 3.15 Uhr, auf einen Einkaufsmarkt in der Philipp-Schäfer-Straße abgesehen.

Die bislang noch unbekannten Täter drangen gewaltsam durch das Einschlagen einer Scheibe in den Markt ein. Die Alarmanlage reagierte daraufhin prompt. Dies hatte zur Folge, dass die Kriminellen ihr Vorhaben abbrachen und ohne Beute vom Tatort flüchteten. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

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