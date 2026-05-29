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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schüler bei Sturz von Fahrrad schwer verletzt

Korschenbroich (ots)

Am Donnerstag, 28. Mai, wurde die Polizei zu einem Unfall an der Straß An der Kapelle in Korschenbroich-Pesch gerufen.

Aus bisher unbekannten Gründen war gegen 7:40 Uhr ein Zwölfjähriger mit seinem Fahrrad gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt.

Aktuell erscheint ein Alleinunfall wahrscheinlich.

Das Verkehrskommissariat 1 bittet zur genauen Ermittlung der Unfallhintergründe Zeugen, die weitergehende Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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