Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag zur Pressemeldung: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Fußgängerin - Unfallbeteiligte verstorben

Jüchen (ots)

In unserer Pressemeldung vom 09. Mai 2026 um 12:47 Uhr berichteten wir unter dem Titel "Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Fußgängerin" über einen Verkehrsunfall, bei dem eine 82 Jahre alte Frau von einem 26 Jahre alten Autofahrer angefahren wurde.

Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6271932

Die Seniorin aus Jüchen verstarb am 23. Mai 2026 in einem Krankenhaus. Zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Düsseldorf beim Amtsgericht Mönchengladbach eine Obduktion beantragt.

Die polizeilichen Ermittlungen werden vom zuständigen Verkehrskommissariat 1 in Grevenbroich geführt. (-14014)

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