Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Korschenbroich (ots)

Am Mittwochnachmittag (27.05.) ist eine 79 Jahre alte Frau aus Korschenbroich bei einem Verkehrsunfall am Püllenweg in Kleinenbroich schwer verletzt worden. Rettungskräfte transportierten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Kurz vor 14:30 Uhr war die Seniorin mit ihrem Fahrrad auf dem Püllenweg in Richtung Holzkamp unterwegs. Beim Linksabbiegen kollidierte sie mit einem in gleicher Richtung fahrenden Wagen. Die 83 Jahre alte Autofahrerin aus Kaarst blieb unverletzt.

Ihren Angaben zufolge hatte sie die Radfahrerin überholen wollen, als diese den linken Arm heraussgestreckt und dann vom Fahrradschutzstreifen nach links fuhr, ohne sich umzudrehen und auf den rückwärtigen Verkehr zu achten.

Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat 1 in Kaarst unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

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