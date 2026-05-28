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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer rammt E-Roller

Neuss (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei ermittelt derzeit zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Mittwoch, 13. Mai, im Neusser Dreikönigsviertel zugetragen hat. Ein 45-jähriger Neusser war gegen 10:50 Uhr mit einem E-Scooter auf der Bergheimer Straße von der Hölderlinstraße kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Ihm entgegen kam ein bislang unbekannter Mann auf einem Fahrrad. Dieser schnitt und touchierte den Neusser offenbar, der dadurch zu Fall kam und sich schwer verletzte. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Die Polizei erinnert außerdem daran, dass das unerlaubte Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Die sogenannte Fahrerflucht - egal ob mit dem Auto oder dem Fahrrad - kann schwere Bußen bis zum Verlust der Fahrerlaubnis nach sich ziehen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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