Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vorsicht vor falschen Bankmitarbeitern

Neuss (ots)

Weil sich eine Frau am Samstag (23.05.) am Telefon als Bankmitarbeiterin vorstellte, dabei den Namen einer dem Opfer bekannten Angestellten nannte, glaubte die 92-jährige angerufene Dame alles würde der Richtigkeit entsprechen und wurde dennoch Opfer eines Betruges.

Am Telefon wurde der Neusserin ein Termin für etwaige Bankgeschäfte am folgenden Dienstag schmackhaft gemacht. Zusätzlich würden bereits am Samstag gegen 13:30 Uhr Mitarbeiter für ein Kennenlernen vorbeikommen und erste Dinge besprechen.

Die Dame bat den zur verabredeten Uhrzeit klingelnden Mann in ihre Wohnung und führte parallel dazu weiterhin das Telefonat. In diesem wurde der Ablauf erläutert und die Dame gebeten ihre EC-Karte für eine Kontrolle auszuhändigen. Weiterhin wurde nach persönlichen Wertgegenständen wie Bargeld und Schmuck gefragt, da dieses ebenfalls überprüft werden müsse. Nachdem die Dame auch dieses übergeben hatte, verließ der Mann die Wohnung. Da das Telefonat zwischen der Anrufenden und dem Opfer jedoch bestehen blieb, schöpfte sie zunächst keinen Verdacht. Erst nach einigen Stunden, dem Abbruch des Telefonates und eines ausbleibenden Rückrufs wurde die Neusserin stutzig und informierte aufgrund des stattgefundenen Betrugs Familienangehörige und Polizei.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen die Hinweise zum Abholer machen können. Dieser wird beschrieben als 17 bis 18 Jahre alt, 160 bis 170 Zentimeter groß, mit schlanker Statur, dunklen Haaren und dunkler Bekleidung. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Sie fragen sich sicher wie kann ich mich denn schützen?

Eigentlich ist es einfach: Auflegen!

Lassen Sie sich nicht von den Ganoven hinters Licht führen. Seien Sie stets misstrauisch und beenden Sie das Gespräch. Wählen Sie anschließend eine von Ihnen herausgesuchte Nummer und vergewissern Sie sich bei dem Geldinstitut oder Polizei ob der Grund stimmt.

Besuchen Sie auch die Internetseiten der Polizei https://polizei.nrw/kriminalitaet-9 und der polizeilichen Kriminalprävention https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ und lernen Sie die verschiedenen Machenschaften der Ganoven kennen.

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