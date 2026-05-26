Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Brand verursacht Sachschaden an Gebäude der Pfarrgemeinde
Kaarst (ots)
Am Sonntag (24.05.) ist kurz nach 02:00 Uhr ein Brand an einem Gebäude der Pfarrgemeinde an der Karlsforster Straße ausgebrochen. Die Flammen wurden von Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden.
Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge waren aus bislang unbekannten Gründen zunächst Abfallbehälter in Brand geraten. Die Flammen hatten auch auf einen Holzzaun übergegriffen. Durch die dabei entstehende Hitze bersten zudem mehrere Fenster eines angrenzenden Gebäudes. In dem Gebäude befinden sich eine Kindertagesstätte und zwei Wohneinheiten.
Experten der Kripo haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit keine Angaben machen.
Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)
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