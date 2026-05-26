Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in der Nacht weckt Hausbewohnerin

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Neuss (ots)

Am Dienstag (26.05.) wurde eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Rembrandtstraße in Selikum gegen 03:10 Uhr durch Geräusche wach und bemerkte einen Einbrecher in ihrem Schlafzimmer. Der Unbekannte flüchtete sofort.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Einbrecher die nur ins Schloss gezogene Haustür aufgehebelt und war dann vermutlich direkt ins Schlafzimmer gegangen. Beim Aufeinandertreffen mit der Hausbewohnerin ergriff er ohne Beute die Flucht.

Der Unbekannte soll eine normalschlanke Statur haben. Eine detaillierte Personenbeschreibung liegt bislang nicht vor.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Die Polizei rät:

Schließen Sie Ihre Haus- oder Wohnungstür zur Nachtzeit und bei Abwesenheit immer ab! Türen die nur zugezogen sind, können von Einbrechern in Sekundenschnelle geöffnet werden. Lassen Sie sich von unseren Experten kostenlos beraten. Sie erhalten Tipps zur Sicherung von Haus- und Wohnungstüren.

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