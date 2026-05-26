Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Hauseigentümerin überrascht Einbrecher

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Meerbusch (ots)

Bargeld, zwei Uhren und Schmuck hat ein Einbrecher am Samstag (23.05.) zwischen 15:00 und 16:00 Uhr in einem Einfamilienhaus an der Poststraße in Büderich erbeutet.

Während der Hauseigentümer mit dem Heckenschnitt beschäftigt war, sprach der Unbekannte die Hauseigentümerin an und bot ihr Hilfe bei der Gartenarbeit an. Das Angebot lehnte die Meerbuscherin dankend ab. Dennoch hielt sich der Mann zunächst weiterhin im Bereich der Dückerstraße auf.

Später bemerkte die Hauseigentümerin den Fremden auf ihrem Grundstück. Als sie ihn ansprach, lief er in Richtung Landsknecht davon. Die Ursache für dieses Verhalten entdeckten die Meerbuscher schnell: Offensichtlich hatte der Flüchtige die Terrassentür aufgebrochen und Wertsachen aus dem Haus gestohlen.

Täterbeschreibung: männlich, circa 40 Jahre alt, schlanke Statur, trug eine Baseballkappe, sprach Hochdeutsch ohne Akzent.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg. Deshalb hoffen die Ermittler nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

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