Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fasst jugendlichen Dieb

Kaarst (ots)

Eine 67-Jährige ist am Donnerstag, 21. Mai, gegen 14:30 Uhr, an der Ecke Alte Heerstraße und Dr.-Stephan-Grüter-Weg in Kaarst bestohlen worden.

Die Kaarsterin wollte demnach ihr an der Bushaltestelle abgestelltes Fahrrad besteigen, als zwei Jugendliche ihr die Tasche aus dem Fahrradkorb nahmen und in den angrenzenden Stadtpark flüchteten.

Die entwendete Tasche konnte später von Zeugen im Park gefunden werden.

Die hinzugezogene Polizei begann unmittelbar mit der Suche nach den Flüchtigen. Im Bereich der Robert-Koch-Straße konnten zwei Personen, auf die die Beschreibung passt, angetroffen werden. Diese flohen, als sich die Beamten näherten. Einer der Verdächtigen konnte eingeholt werden. Der 15-Jährige verhielt sich aggressiv und wurde auf eine Polizeiwache gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seiner Mutter übergeben. Ein weiterer Verdächtiger ist nach wie vor flüchtig und wird von der Polizei gesucht. Der mutmaßliche Dieb soll zwischen elf und 16 Jahre alt sein, von südländischem Erscheinungsbild. Er trägt sein dunkles Haar kurz und war dunkel gekleidet.

Das Kriminalkommissariat 23 ermittelt und bittet mögliche Zeugen, Hinweise unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu richten. (-14015)

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