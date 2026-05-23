Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach 13-Jährigen Jungen aus Kaar-Büttgen
Neuss (ots)
Am Samstag Morgen (23.05), berichteten wir über einen 13-Jährigen Jungen der aus der Pädagogischen Ambulanz in Kaarst-Büttgen abgängig war. Dieser konnte nach einem Hinweis in Krefeld wohlauf angetroffen und zur Einrichtung zurück verbracht werden. Entsprechend wird die Öffentlichkeitsfahndung zurück genommen. (Bi.)
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