POL-NE: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach 13-Jährigen Jungen aus Kaar-Büttgen

Kaarst (ots) - Eine 67-Jährige ist am Donnerstag, 21. Mai, gegen 14:30 Uhr, an der Ecke Alte Heerstraße und Dr.-Stephan-Grüter-Weg in Kaarst bestohlen worden. Die Kaarsterin wollte demnach ihr an der Bushaltestelle abgestelltes Fahrrad besteigen, als zwei Jugendliche ihr die Tasche aus dem Fahrradkorb nahmen und in den angrenzenden Stadtpark flüchteten. Die entwendete Tasche konnte später von Zeugen im Park gefunden ...

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