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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach 13-Jährigen Jungen aus Kaarst-Büttgen

Neuss (ots)

Am Freitag, den 22.05.2026, gegen 22:30 Uhr, meldete die Pädagogische Ambulanz Büttgen in Kaarst einen 13-Jährigen Jungen als vermisst. Dieser habe die Einrichtung ohne bekannte Anlaufstellen in unbekannte Richtung verlassen. Der ursprünglich aus Krefeld stammende 13-Jährige ist bereits mehrfach als vermisst gemeldet worden. Suchmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zur Auffindung des Jungen.

Ein Lichtbild des Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden.

https://polizei.nrw/fahndung/204550

Der Junge kann wie folgt beschrieben werden.

   - 150 cm
   - schlank
   - Haare dunkelbraun
   - schwarze Jeans
   - Sweatshirt

Personen, die den Vermissten seit dem genannten Zeitpunkt gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuss unter der Nummer 02131-3000 zu melden. (Bi.)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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