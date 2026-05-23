Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach 13-Jährigen Jungen aus Kaarst-Büttgen
Neuss (ots)
Am Freitag, den 22.05.2026, gegen 22:30 Uhr, meldete die Pädagogische Ambulanz Büttgen in Kaarst einen 13-Jährigen Jungen als vermisst. Dieser habe die Einrichtung ohne bekannte Anlaufstellen in unbekannte Richtung verlassen. Der ursprünglich aus Krefeld stammende 13-Jährige ist bereits mehrfach als vermisst gemeldet worden. Suchmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zur Auffindung des Jungen.
Ein Lichtbild des Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden.
https://polizei.nrw/fahndung/204550
Der Junge kann wie folgt beschrieben werden.
- 150 cm - schlank - Haare dunkelbraun - schwarze Jeans - Sweatshirt
Personen, die den Vermissten seit dem genannten Zeitpunkt gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuss unter der Nummer 02131-3000 zu melden. (Bi.)
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