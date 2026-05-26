Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vier Verletzte nach Unfall beim Abbiegen

Rommerskirchen (ots)

Vier Personen sind am Sonntag (24.05.), gegen 17:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung B 59 / B 477 teilweise schwer verletzt worden. Rettungskräfte transportierten die Personen im Alter von 9 bis 61 Jahren in umliegende Krankenhäuser.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine 30 Jahre alte Frau aus Bergheim mit ihrem Wagen auf der B 59 in Richtung Rommerskirchen unterwegs. An der Einmündung zur B 477 beabsichtigte sie, nach links abzubiegen, und missachtete dabei den Vorrang eines 61-jährigen Autofahrers aus Köln, der ihr aus Richtung Stommeln entgegenkam.

Bei dem Zusammenstoß wurden die Autofahrerin und ihr neun Jahre alter Sohn auf dem Rücksitz leicht verletzt. Die drei anderen Kinder im Alter von einem bis 13 Jahren blieben unverletzt. In dem entgegenkommenden Wagen wurde der 61 Jahre alte Fahrer leicht und sein 50 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt.

Die bei dem Unfall schwer beschädigten Fahrzeuge wurden vom Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 1 übernommen. (-14014)

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