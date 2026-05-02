Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Unfall mit Personenschaden bei Bootseinwasserung

Immenstaad (ots)

88090 Immenstaad am Bodensee, Yachthafen Am 02.05.2026 gegen 14:05 Uhr ereignete sich ein Unfall an der Slipanlage im Yachthafen Schloss Kirchberg. Ein Vater und sein sechs jähriger Sohn wollten ihr Sportboot zu Wasser lassen, als sie die Kontrolle über den Trailer verloren. Der Trailer stürzte unkontrolliert in das Hafenbecken und erfasste dabei das Kind leicht am Kopf. Aufgrund der ausgetretenen Betriebsstoffe aus dem Sportboot wurde die Feuerwehr Immenstaad und Friedrichshafen umgehend verständigt. Die Feuerwehrkräfte setzten unverzüglich eine Ölsperre, um eine weitere Ausbreitung der Betriebsstoffe zu verhindern. Neben der Feuerwehr Immenstaad und Friedrichshafen waren auch Kräfte des Polizeireviers Friedrichshafen, der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen sowie eine Rettungsdienstbesetzung vor Ort, um den Unfall zu bewältigen und die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung der Betriebsstoffe verhindern. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen zum Unfall sind zum aktuellen Zeitpunkt im Gange.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell