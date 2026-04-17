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Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Protestaktion auf einem Verladekran

Mannheim Mühlauhafen (ots)

Eine männliche Person, 41 Jahre alt, kletterte am Freitag, 17.04.2026 gegen 8:30 Uhr auf dem Werksgelände einer dort ansässigen Firma in Mannheim Mühlauhafen, auf einen Verladekran und kettete sich dort zunächst fest.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung der Wasserschutzpolizeistation Mannheim konnte die Person feststellen und zog zunächst die Feuerwehr Mannheim zum Lösen der Kette hinzu. Der 41-Jährige weigerte sich den Kran zu verlassen und stieg die sehr enge und steile Metallleiter in einem günstigen Moment eine Ebene weiter bis in etwa 4-5m Höhe hinauf.

Nachdem die Person sich unkooperativ zeigte, wurde sie durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz um 12:44 Uhr widerstandslos festgenommen und den Kräften der Wasserschutzpolizeistation Mannheim zwecks weiterer Maßnahmen übergeben.

Die Wasserschutzpolizeistation Mannheim hat die Ermittlungen u. a. wegen Hausfriedensbruch übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: (07161) 616-1100 oder -3333
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

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