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Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Diebstahl von Bootsmotorenteilen - Zeugenaufruf

78315 Radolfzell am Bodensee (ots)

In der Eisenbahnstraße in Radolfzell kam es zwischen Anfang April bis Ende April diesen Jahres zu mehreren Diebstählen von Unterwasserbauteilen hochwertiger Außenbordmotoren. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu dem Winterlager für Boote in der Eisenbahnstraße. Dort wurde die Teile abmontiert und entwendet. Der Diebstahlschaden wird auf eine Höhe von etwa 15.000 Euro geschätzt. Der Wasserschutzpolizeiposten Reichenau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Eisenbahnstraße gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 07534/97190 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: 07161 616-3333
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

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