Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Explosion auf Campingplatz

Landkern (ots)

Am späten Sonntagabend kam es im Bereich des Campingplatzes in Landkern zu einer Explosion. Dabei wurde eine Person verletzt. Ein Campingwagen sowie dessen Anbau wurden durch die Explosion völlig zerstört. Auch benachbarte Gebäude wurden durch Trümmerteile beschädigt. Die Ursache ist derzeit unklar. Es entstand schätzungsweise ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften sowie der Rettungsdienst waren mit starken Kräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell